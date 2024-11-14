Aydın’da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 4 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın’da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-108) tarafından tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu.

İçerisindeki 4 düzensiz ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

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