Aydın'da 5 sokak köpeği zehirlendi

"ACİLEN ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"



Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu, bölgede incelemelerde bulundu.



Tığoğlu, "Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. Bizim eskiden hayvanlarla iç içe yaşayan çok güzel bir Anadolu kültürümüz vardı. Ama ne yazık ki, maalesef bu yok oldu ve kayboldu. Şu anda sokakta hayvan olmamasını modernlik zanneden bir topluluk haline geldik. Çok yazık, bu çok üzücü bir olay. Çevremizde kedi ya da köpeğin olmadığı bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Bunun doğru olmadığını zaten biliyoruz. Bu hayvanların sonunun böyle olmaması gerekiyor. Bu duruma artık acilen bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.Tığoğlu, köpekleri zehirleyen kişilerin bir an önce tespit edilip, hak ettiği cezayı almasını istedi.

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