Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi

Aydın Nazilli'de, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon 780 bin lira olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi

'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonet kasasında, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 780 bin lira olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Konuyla ilgili Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından iki şüpheliye 655 bin lira tutarında vergi cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gazze'deki son durumu NTV'ye anlattı: "Sadece yaşamak istiyoruz''

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...