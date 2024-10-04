Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonet kasasında, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 780 bin lira olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Konuyla ilgili Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından iki şüpheliye 655 bin lira tutarında vergi cezası uygulandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.