Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
Aydın Nazilli'de, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri 3 milyon 780 bin lira olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kamyonet kasasında, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanmış piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 780 bin lira olan 5 ton sahte bal ele geçirildi.
Konuyla ilgili Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından iki şüpheliye 655 bin lira tutarında vergi cezası uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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