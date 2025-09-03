Aydın'da 86 yaşındaki kadın kayboldu: Arama çalışması başlatıldı

Aydın'da Alzheimer hastası 86 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

'ın İncirliova ilçesinde oturan ve hastası olduğu öğrenilen Hayriye Şen, gece saatlerinde evinden ayrıldı. Yaşlı kadının evinde olmadığını gören yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Şen'in bulunması için arama çalışması başlatıldı. Mahalle çevresinde jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmasına, mahallede oturan vatandaşlar da destek verdi.

Şen'in bulunması için arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

