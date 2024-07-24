Aydın'da acı olay: Borcunu ödemeye giderken öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hafif ticari aracıyla esnafa borucu ödemeye giderken seyir halinde direksiyon başında kalp krizi geçiren Resul Abdülhalim hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da acı olay: Borcunu ödemeye giderken öldü

Yeni Sanayi Sokak'ta Sümerbank'tan emekli olduğu öğrenilen Resul Abdülhalim, sanayi esnafına borcunu ödemek için hafif ticari araçla yola çıktı.

İddiaya göre Abdülhalim, yolda seyir halindeyken geçirdi. 

Aydın'da acı olay: Borcunu ödemeye giderken öldü - 1

Bu sırada Abdülhalim yönetimindeki araç, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bariyere çarparak durdu.

Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdülhalim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Abdülhalim'in cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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