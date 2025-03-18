Aydın'da acı olay: İtfaiye eri yangında ailesini kaybetti
Aydın'da itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktı. Acı haberi mesai arkadaşlarından alan Gezgin, yangında eşi ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın müdahale sonucu söndürüldü.
EŞİ İLE 4 VE 11 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARI YANGINDA CAN VERDİ
Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.
ACI HABERİ MESAİ ARKADAŞLARI VERDİ
Yangın sırasında dışarıda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.
Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.
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