Aydın'da acı olay: İtfaiye eri yangında ailesini kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

EŞİ İLE 4 VE 11 YAŞLARINDAKİ ÇOCUKLARI YANGINDA CAN VERDİ

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.