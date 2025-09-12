Aydın’da Akdeniz meyve sineği ile mücadele

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil bahçelerinde ciddi zarara yol açan Akdeniz meyve sineği ile mücadele çalışmalarının başladığını duyurdu. Turunçgil meyvelerini kurtlandırarak dökülmelere ve kalite kaybına neden olan zararlının, aynı zamanda ihracatta da sorun oluşturduğunu vurgulayan il müdürlüğü, üreticilere uyarılarda bulundu.

Müdürlük ekiplerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da turunçgil bahçelerine tuzaklar yerleştirerek sineğin çıkışı ve yoğunluğunu takip ettiğini belirtilirken, meyvelerin vuruk olgunluğuna gelmesiyle birlikte mücadelenin başlatılması gerektiği ifade edildi.