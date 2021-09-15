Aydın'da annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Aydın'da annesini döverek öldürdüğü iddia edilen Mustafa B. tutuklandı.

Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 20:58

Aydın'da annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

İlişkili Haberler

Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan Murat Alper'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan Murat Alper'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Zeytinburnu'nda kadın cinayeti

Zeytinburnu'nda kadın cinayeti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, annesini döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde yaşayan Ayşe B'nin (60) evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oğlu Mustafa B. (39), emniyetteki ifadesinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayşe B'den 12 Eylül Pazar gününden bu yana haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirmiş, Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirmişti.

Eve gelen sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Ayşe B'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ayşe B'nin, ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B. gözaltına alınmıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...