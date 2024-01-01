Aydın'da araçlara yeni yıl denetimi

Aydın genelinde olduğu gibi merkez ilçe Efeler’de de yeni yıl tedbirleri üst düzeye alındı.Alınan tedbirler kapsamında trafik güvenliğinin de sağlanması hedefiyle Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı 7 ekip, 6 motorize şahin ekibi ve yaya ekipleri olmak üzere toplam 37 personel kesintisiz görev yaptı.

Kırmızı ışık ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, alkollü araç kullanımı, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız, emniyet kemeri takmama gibi trafik kurallarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Efeler’de gece boyunca 453 araç kontrol edildi.



Yılbaşı gecesi yapılan kontrollerde, 11 adet sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 8 sürücüye alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan, 3 sürücüye sis farı açık araç kullanmaktan, 4 sürücüye yetersiz ehliyetten, 2 sürücüye kavşak kurallarına uymamaktan, 2 sürücüye ters yöne girmekten ve diğer muhtelif maddelerden toplam 55 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde 5 araç da trafikten men edildi.



Yapılan denetimler sonucunda kural tanımaz sürücülerin yeni yıl faturası ağır olurken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce denetimlerin aralıksız olarak yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.