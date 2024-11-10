Aydın'da aranan 35 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik eşzamanlı Çember operasyonu yapıldı. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 kişi, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 kişi, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 kişi, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 kişi ve ifadeye yönelik 15 kişi olmak üzere toplam 35 aranan şüpheli yakalandı.

Yakalanan 35 kişi arasında Uyuşturucu suçundan 3, Hırsızlık suçundan 2, Yaralama suçundan 2 , Silahla Tehdit suçundan 3, Dolandırıcılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 23 kişi yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Aydın’ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.