Aydın'da aranan 35 kişi yakalandı
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan eşzamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan kişilere yönelik eşzamanlı Çember operasyonu yapıldı. Edinilen bilgiye göre operasyon kapsamında 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 kişi, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 11 kişi, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 kişi, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2 kişi ve ifadeye yönelik 15 kişi olmak üzere toplam 35 aranan şüpheli yakalandı.
Yakalanan 35 kişi arasında Uyuşturucu suçundan 3, Hırsızlık suçundan 2, Yaralama suçundan 2 , Silahla Tehdit suçundan 3, Dolandırıcılık suçundan 2, diğer suçlardan aranan 23 kişi yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Aydın’ın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.
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