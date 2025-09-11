Aydın'da arıcı ölümden döndü: 100 metreden yuvarlandı
Aydın'da bir arıcı, dengesini kaybedip 100 metre yüksekten düştü. Yaralanan arıcı tedavi altına alındı.
Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumdan düşerek yaralanan arıcı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Atburgazı Mahallesi'nde arıcılık yapan Ramazan Demiryürek (37), dengesini kaybedip yaklaşık 100 metrelik yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Demiryürek, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Ramazan Demiryürek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
