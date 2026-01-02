Aydın'da aynı gün ölen iki kişinin cenazeleri karıştı

Aydın'ın Didim ilçesinde Türk ve Alman iki kişinin cenazelerinin karışması üzerine, idari soruşturma başlatıldı.



Didim'de yaşayan Alman D.M.H. (81) ve Türk F.T. (80), 31 Aralık 2025'te kalp krizinden vefat etti.



İki cenaze de Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Alman aile, hastaneye gidip cenazesini teslim aldı ve defin işlemini yaptı.

Daha sonra morga giden Türk aile, cenazelerini almak isterken vefat eden kişinin naaşının kendi yakınlarına ait olmadığını fark etti.

MEZAR AÇILDI



Yapılan incelemede, Alman ailenin, Türk vatandaşı F.T'nin cenazesini defnettiği anlaşıldı.

Cenazelerin karıştığının tespit edilmesi üzerine, durum Didim Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldı.

Savcılığın talimatı üzerine mezar açıldı ve cenaze, Türk aileye teslim edildi.



Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı. F.T'nin yakınlarının, hastaneden şikayetçi olduğu belirtildi.