Aydın'da banka çalışanına zimmet tutuklaması
Aydın'da bir bankaya bağlı şirkette görev yapan ve zimmetine para geçirdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Aydın'da bir kişi zimmetine para geçirme suçlamasıyla tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir bankaya bağlı şirkette görev yapan H.B.'yi takibe alan polis ekipleri şahsın milyonlarca lira zimmetine geçirdiği belirlendi.
Harekete geçen ekipler tarafından operasyon ile gözaltına alınan H.B. emniyete götürüldü.
Emniyet sorgusunun adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
