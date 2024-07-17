Aydın'da başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'da başıboş köpeklerden kaçarken hayatını kaybetti

D.K. (25) idaresindeki motosiklet, İsabeyli Mahallesi'nde Furkan Berk Şahin'in (24) kullandığı bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki sürücü de yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş sebebine ilişkin güvenlik kameralarını inceledi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Şahin'in bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru koşan sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikametten gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer aldı.

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