Aydın’da bayramda hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin yağışsız ve sıcak havanın etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının artarak, bayram süresince mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.



Arife günü ve bayram süresince bölgemizde (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor" denildi.



Meteoroloji verilerine göre, Aydın’da hava sıcaklıklarının 05 Haziran Perşembe 36, 06 Haziran Cuma 39, 07 Haziran Cumartesi 40, 08 Haziran Pazar 39, 09 haziran Pazar günü 40 derece olması bekleniyor