Aydın’da bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Aydın’da bıçaklı kavga: Bir ağır yaralı

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’ın Buharkent ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi’ndeki Zeytinoğlu Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile T.T. cadde üzerinde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada T.T. husumetlisi M.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı.

Bıçak darbeleriyle yaralanan T.T. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri T.T.’ye ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan T.T’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayı duyan T.T.’nin yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.’yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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