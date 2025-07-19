Aydın'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan bir kişi ağır yaralandı.

Aydın'da bıçaklı kavga: Bir kişi ağır yaralı

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Aydın'da bir kişi bıçaklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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