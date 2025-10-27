Aydın'da bin 800 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarında bir başarıya daha imza attı.

Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli S.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 10 parça halinde toplam bin 800 gram metamfetamin, 1 parça halinde 10 gram esrar, 154 adet Lyrica hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.