Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde taşkın riski. 21 ev tedbiren tahliye edildi

Aşağı Büyük Menderes Havzası’nda her büyük taşkında risk altında kalan Söke'ye bağlı Bağarası yakınlarındaki Karaatlı ve Kalçık mahallelerinde akşamüzeri saatlerinde tedbir amaçlı tahliye kararı alınmıştı.



Kalcık'ta yaşayan vatandaşlar ile büyük ve küçükbaş hayvanlar güvenli alanlara sevk edildi. Burunköy altındaki setin patlamasıyla suyun seviyesinin düşmesi Karaatlı bölgesinde rahatlatmaya neden olsa da mahallede yaşayan ailelerin çoğu evlerini boşalttı.



Ancak hayvan sahiplerinin mahalleyi terk etmedikleri öğrenildi.



Kısa bir süre önce Sarıçay Barajı bölgesinde DSİ yetkililerinin de bulunduğu bir toplantı yapıldığını belirten Karaatlı Muhtarı Mevlüt Yeşil, "Karaatlı için şimdilik bir tehlike yok ancak beklemedeyiz. Birçok aile Bağarası ve civar yerlerde bulunan kendi ya da yakınlarının evlerine gittiler. Hayvan sahipleri ise tedbir amaçlı beklemedeyiz. Duruma göre hareket edeceğiz" dedi.



Jandarma ve AFAD ekiplerinin de bölgede aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.