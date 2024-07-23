Aydın'da "çıkma tavuk" uyarısı

Kayıt dışı çıkma tavuk satışlarının yasak olduğunu hatırlatan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri uyardı.



Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğiyle kayıtlı hayvancılık işletmelerinde denetimlerin başlayacağını duyuran Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "5996 Sayılı Veteriner Hekimliği, Gıda ve Yem Kanunu gereği kayıt dışı çıkma tavuk satışı yasaktır. Konu ile ilgili pazar yerlerinde ve kayıtlı hayvancılık işletmelerinde İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü ile müşterek sıkı denetimler yapılacak olup Kanuna aykırı satış yerlerine idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.