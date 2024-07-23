Aydın'da "çıkma tavuk" uyarısı

Aydın Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamayla kayıt dışı çıkma tavuk denetimlerinin başlayacağını duyurdu.

Aydın'da "çıkma tavuk" uyarısı

Kayıt dışı çıkma tavuk satışlarının yasak olduğunu hatırlatan Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri uyardı.

Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü işbirliğiyle kayıtlı hayvancılık işletmelerinde denetimlerin başlayacağını duyuran Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "5996 Sayılı Veteriner Hekimliği, Gıda ve Yem Kanunu gereği kayıt dışı çıkma tavuk satışı yasaktır. Konu ile ilgili pazar yerlerinde ve kayıtlı hayvancılık işletmelerinde İlçe Belediye Zabıta Müdürlüğü ile müşterek sıkı denetimler yapılacak olup Kanuna aykırı satış yerlerine idari para cezası uygulanacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öne Çıkan Video

"Çok genç senatör, en yaşlı başkan": Biden'ın siyasi kariyeri

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa'da aşırı sağın yükselişini çok yakından takip ediyoruz

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Bitlis'de sahte sağlık raporu operasyonu! 98 kişi gözaltına alındı, 17 araca el konuldu

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin kimdir?

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

Düzce’de orman yollarında çalışmaları tamamladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...