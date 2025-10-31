Aydın'da çöken yol onarılarak trafiğe açıldı

Aydın'da 10 Ağustos'ta yol kenarındaki bir çalışma esnasında çöken Söke-Kuşadası kara yolunu onarım çalışmaları tamamlandı.



Söke-Kuşadası kara yolu yeniden ulaşıma açılırken, bu sefer Kuşadası'ndan geliş istikametinde yaşanan deformeler nedeniyle yolda asfaltlama çalışması yapılmasına karar verildi.



Gerekli işaretlemeler yapıldıktan sonra trafik akışı, yapımı tamamlanan kara yolu üzerinden çift yönlü olarak verilmeye başlandı.



Yetkililer, asfaltlama çalışmalarının da yaklaşık 15 gün süreceğini bildirdi.