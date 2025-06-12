Aydın'da çöp aracından düşen işçi ağır yaralandı

Aydın Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok, M.Y’nin kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.



Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın dönüş yaptığı sırada Hasan Dok’un dengesini kaybederek düştüğü anlar yer aldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.