Aydın'da DAEŞ operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ve Köşk ilçelerinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'in faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Nazilli ve Köşk ilçelerinde belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

'ye yasa dışı yollardan girdiği öğrenilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

