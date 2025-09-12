Aydın'da DAEŞ operasyonunda 5 tutuklama

Kent merkezi ile Nazilli, Didim ve İncirliova ilçelerinde önceki gün sabah saatlerinde terör operasyonu yapıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Onur A. (25), Hatem A. (35), Fırat A. (20), Faruk B. (21) ve Tarkan İ. (24) tutuklandı, A.Ç. (33), A.Ç. (44), M.D. (29), A.O. (39) ve M.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

