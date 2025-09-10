Aydın’da DAEŞ'e operasyon: 10 gözaltı
Aydın’ın 3 ilçesinde DAEŞ’e yönelik yapılan terör operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli, İncirliova ve Didim ilçelerinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
