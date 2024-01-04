Aydın'da dere yatağında düzenekle altın aramaya suçüstü

Aydın'da, dere yatağında kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle izinsiz altın arayan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'da dere yatağında düzenekle altın aramaya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Germencik ilçesi Kızılcapınar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yürütürken, dere yatağında hareketlilik olduğunu fark etti.

Ekipler, kendi imkanlarıyla kurdukları düzenekle arayan 6 şüpheliyi tespit etti.

Aydın'da dere yatağında düzenekle altın aramaya suçüstü - 1

İzinsiz altın arayan Ö.Ç., M.Ç., H.G., H.S., M.F. ve H.K. gözaltına alındı.

Aydın'da dere yatağında düzenekle altın aramaya suçüstü - 2

Kurulan düzeneğe el koyulurken, 6 şüpheli hakkında 'Kültür varlıkları bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak' suçundan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...