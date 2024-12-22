Aydın'da deve güreşi festivali düzenlendi

Aydın Büyükşehir Belediyesince, Efeler ilçesindeki Ayter Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen festival için Aydın ve çevre illerden 250 deve getirildi.



Kupa mücadelesinde "Nirvana Karagöz" ve "Kadırgalı Kral" adlı develer berabere kaldı.



Zaman zaman sahiplerin ellinden kaçan develer, seyircilerin üzerine gelerek heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu.



Dereceye giren deve sahiplerine kupalarını Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilçe belediye başkanları verdi.

