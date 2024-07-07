Aydın'da devrilen araç park halindeki otomobile zarar verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde devrilen ağaç park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Aydın'da devrilen araç park halindeki otomobile zarar verdi


Olay, Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerindeki parkta bulunan ağaç henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile devrildi.

Devrilen ağaç, üzerine düştüğü yol kenarında park halinde bulunan 09 KY 688 plakalı otomobile de zarar verdi. Olay sırasında yolun boş olması büyük bir facianın önüne geçti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, ağacın yoldan kaldırılması için ilgili ekipler bekleniyor.

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