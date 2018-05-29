Aydın'ın Efeler ilçesinde bir ecza deposunda çıkan yangında, 8 kişi dumandan etkilendi.



Girne Mahallesi'ndeki Selçuk Ecza Deposu'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin içeride bulunan ilaçların kokusuna maruz kalmamak için özel kıyafetlerle müdahale ettiği yangında, 8 kişi dumandan etkilendi. Bu kişiler, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mahmut Serdar Adanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlıca müdahale ettiğini söyledi.



Yakın ilçelerden itfaiye personelinin söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirten Adanır, "Dumanın tam anlamıyla tahliye edilmesi için bazı yerlerde duvarları ve camları da kırdık. Yangını daha fazla büyümeden bastırdık" dedi.



Adanır, yangının çıkış nedeninin incelemenin ardından belli olacağını sözlerine ekledi.

