Aydın'da eczaneyi birbirine katan kadın yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eczanenin rafından krem ve ilaçları alıp ücretini ödemeyen, eczacı kalfasını da bıçakla tehdit eden kadın, yakalandığı polis ekiplerine zorluk çıkardı, kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.

Aydın'da eczaneyi birbirine katan kadın yakalandı

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. adlı eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koydu.

kalfasının çantasına koyduğu ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine F.D., kalfayı bıçakla tehdit edip eczaneden ayrıldı.

Aydın'da eczaneyi birbirine katan kadın yakalandı - 1

ÜRÜNLERİ ÇANTASINA KOYUP KALFAYA BIÇAK ÇEKTİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri F.D.'yi birkaç sokak ileride yakaladı.

ETRAFA KÜFÜRLER SAVURDU

Karşısında polis ekiplerini gören , zorluk çıkartarak polislere direndi.

Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da F.D. zorluk çıkarmaya devam etti.

Polis aracına bindirilerek karakola götürülen F.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.

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