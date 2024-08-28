Aydın'da eczaneyi birbirine katan kadın yakalandı

Olay, Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. adlı kadın eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koydu.
Eczacı kalfasının çantasına koyduğu ürünlerin ücretini ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine F.D., kalfayı bıçakla tehdit edip eczaneden ayrıldı.
ÜRÜNLERİ ÇANTASINA KOYUP KALFAYA BIÇAK ÇEKTİ
Olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri F.D.'yi birkaç sokak ileride yakaladı.
ETRAFA KÜFÜRLER SAVURDU
Karşısında polis ekiplerini gören kadın, zorluk çıkartarak polislere direndi.
Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da F.D. zorluk çıkarmaya devam etti.
Polis aracına bindirilerek karakola götürülen F.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.
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