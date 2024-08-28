Aydın'da eczaneyi birbirine katan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen F.D. adlı kadın eczaneye girip raflarda duran krem ve ilaçları çantasına koydu.

ÜRÜNLERİ ÇANTASINA KOYUP KALFAYA BIÇAK ÇEKTİ

Olayın ihbar edilmesinin ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.



Polis ekipleri F.D.'yi birkaç sokak ileride yakaladı.

ETRAFA KÜFÜRLER SAVURDU

Karşısında polis ekiplerini gören kadın, zorluk çıkartarak polislere direndi.



Ekipler uzun süre kadını sakinleştirmeye çalışsa da F.D. zorluk çıkarmaya devam etti.



Polis aracına bindirilerek karakola götürülen F.D., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfretti.