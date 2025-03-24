Aydın'da elektrikler ne zaman gelecek? (AYDEM 24 Mart elektrik kesintisi programı)

AYDEM tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 25 Mart 2025 tarihinde bazı mahallelere elektrik verilemeyecek. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:



24 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Aydın Germencik Elektrik Kesintisi:



13:00 – 15:00 saatleri arasında Tekin Mahallesi (Tekin Sk., İzmir Söke Yolu) ve Mursallı Mahallesi’nde kesinti olacak.



Aydın Nazilli Elektrik Kesintisi:



10:00 – 15:00 saatleri arasında Pınarbaşı Mahallesi (558. Sk., 556. Sk., 23. Sk., 21. Sk., 19. Sk., 138. Sk., Hürriyet Cd.) kesintiden etkilenecek.

25 MART ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

Aydın’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 25 Mart 2025 tarihinde bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Planlı elektrik kesintileri listesi şu şekilde:



Efeler ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde 10:00 ile 14:00 saatleri arasında Tepecik Mahallesi (Prien Blv., Alabanda Blv., Didim Blv., Çam Sk., Pınar Sk., Gürgen Sk., Kekik Sk., Elçin Sk., Söğütlükuyu Cd., Nilüfer Sk., Ihlamur Sk., 923. Cd., 921. Cd., 900. Sk., Köşk Cd., Sami Gürsoy Sk., Şehit Piyade Er Mehmet Ali Tosun Blv. ve bağlı sokaklar), Çeştepe Mahallesi (Cumhuriyet Cd., İnönü Cd., Kazım Karabekir Cd., Egemenlik Blv. ve bağlantılı sokaklar), Ovaeymir, Baltaköy, Çiftlikköy, Adnan Menderes (Namık Kemal Blv., Yeşilırmak Cd. ve bağlantılı sokaklar) ve Ata Mahallesi (Doğu Çevre Blv., Ata Blv., Göksu Cd., Karacasu ve Akdeniz mahalle sınırları içindeki sokaklar) elektrik kesintisi yaşayacak.



Çine ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında Eskiçine Mahallesi (Çine 2 Köprüsü ve çevresi) elektrik kesintisi yaşayacak.



Kuşadası ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 10:00 saatleri arasında Karaova Mahallesi (Hacıkerim Sk., Akköy Sitesi civarı), Değirmendere Mahallesi (Sazdeğirmeni Yolu Sk.), Kirazlı Mahallesi (5860. Sk.) ve Yavansu Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.



Nazilli ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde 10:00 ile 15:00 saatleri arasında Pınarbaşı Mahallesi (Hürriyet Cd. ve çevre sokaklar), Kestel Mahallesi, Hamzallı Mahallesi, Yalınkuyu Mahallesi, Durasıllı Mahallesi, Bereketli Mahallesi, Mustafapaşa Mahallesi ve Beşeylül Merkez Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.