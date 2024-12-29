Aydın'da eş zamanlı operasyon: 60 kişi yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerin suç ve suçlulara yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER-53 ve 54 operasyonlarında; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 ve ifadeye yönelik aranan 25 olmak üzere toplamda 60 kişi yakalandı.



Yakalanan 60 şüpheli arasında; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1, hırsızlık suçundan 9, uyuşturucu suçundan 7, yağma suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 38 kişinin bulunduğu öğrenildi.