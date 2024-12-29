Aydın'da eş zamanlı operasyon: 60 kişi yakalandı
Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından aranan kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 60 şüpheli yakalandı.
Aydın'da jandarma ekiplerin suç ve suçlulara yönelik mücadelesi aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan ÇEMBER-53 ve 54 operasyonlarında; 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 ve ifadeye yönelik aranan 25 olmak üzere toplamda 60 kişi yakalandı.
Yakalanan 60 şüpheli arasında; silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1, hırsızlık suçundan 9, uyuşturucu suçundan 7, yağma suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 1 ve diğer suçlardan aranan 38 kişinin bulunduğu öğrenildi.
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