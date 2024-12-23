Aydın'da ev yangını

Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi’nde müstakil evde yangın çıktı. Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

Aydın'da ev yangını

Horsunlu Mahallesi’nde sabah erken saatlerde müstakil bir evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi.

İki araç ve dört personel ile yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. nedeniyle evde büyük hasar oluştu. Evin çatısının da yandığı yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

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