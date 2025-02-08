Aydın'da ev yangını: 1 ölü

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan Hasan Kahraman'a (76) ait iki katlı müstakil evin ilk katında yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yangını söndüren itfaiye ekipleri, Kahraman'ın cesedini buldu.



Ceset, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.



İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemede, yangının elektrik arızasından çıktığı değerlendirildi.