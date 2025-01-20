Aydın'da evden 3 kamyon dolusu çöp çıktı

Nazilli Belediyesi olarak halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini tehdit eden durumlara anında müdahale etmek için titizlikle çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Temizlik çalışmalarının ardından kapsamlı bir ilaçlama gerçekleştirerek mahalle sakinlerimizin endişelerini giderdik. Bu süreçte duyarlılık gösteren tüm halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.