Aydın'da fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.