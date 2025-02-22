Aydın'da fabrika yangını: 46 saat sonra kontrol altında

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasının depolama alanında önceki gün çıkan yangın, yaklaşık 46 saat sonra kontrol altına alındı.

Aydın'da fabrika yangını: 46 saat sonra kontrol altında

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtların bulunduğu açık depolama alanında 22 Şubat'ta çıkan yangın gece boyunca devam etti.

İtfaiye ve orman ekipleri, rüzgarın da etkili olduğu bölgede gün ağarıncaya kadar yangını kontrol etmek için çabaladı.

Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın 22 Şubat'ta saat 10.55'te sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıkmış, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangını söndürmek için çevre illerden çok sayıda ekip sevk edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Bir ilki başardılar, insana en yakın robot tanıtıldı!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...