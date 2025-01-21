Aydın'da feci kaza: 1 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 1 ölü

Mustafa S. idaresindeki 35 HB 7111 plakalı kamyon ile Suat Savran'ın yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, -Denizli Otoyolu'nun Pınardere mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Savran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı kamyon sürücüsünü ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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