Aydın'da feci kaza: 17 yaşındaki Bilal yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesi ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Didim Bulvarı'nda dün saat 12.30 sıralarında E.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç ile Bilal Uluışık (17) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Motosikletin sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet G. (17) yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluışık, bugün hayatını kaybetti.

Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet G.'nin hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrildiği ve Samet G.'nin yola savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, hafif ticari aracın sürücüsü E.Y.'nin aracını durdurup yaralıların yanına gittiği görüldü.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.