Aydın'da feci kaza: 2 ölü

Aydın-İzmir karayolu Kuyulu kavşağı yakınlarında saat 02.00 sıralarında Efeler'den İncirliova yönüne giden otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarptı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ömer Bütün (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatı kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Parmak izinden kimlik tespiti yapılamaya çalışırken, otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi.
Öte yandan kaza anının MOBESE kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.
Görüntülerde; aşırı hızlı olduğu görülen otomobilin kontrolden çıkıp, kaldırımdaki direğe çarptığı yer aldı.
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