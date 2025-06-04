Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Kaza, gece saatlerinde Aydın- Muğla karayolu Çiftlikköy Mahallesi girişinde meydana geldi.

Çine’den Efeler istikametine seyir halinde olan Köksal Tayfun Akyüz yönetimindeki otomobil, Çiftlikköy Mahallesi’nden karayoluna çıkan Mustafa Satıcı yönetimindeki araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Mustafa Satıcı kaza yerinde yaşamını yitirirken, aynı otomobildeki Mahmut Bengi (59) ile diğer otomobildeki Hatice Akyüz (46), Burak Akyüz (11) ve Kamil Akyüz (46) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mahmut Bengi de hastanede öldü.

Kazada yaralanmayan Köksal Tayfun Akyüz, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.