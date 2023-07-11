Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında baba ile kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Denizli istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde olan bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilince bariyerlere çarptı.

YARDIM ETMEK İÇİN DURAN KAMYONA ARKADAN GELEN BAŞKA KAMYON ÇARPTI

'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarında meydana gelen kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocuğu ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - 1

Kaza yapan otomobili gören bir sürücünün ise yardım etmek için sağa çektiği kamyona da arkadan gelen başka bir kamyon çarptı.

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