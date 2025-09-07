Aydın'da feci kaza: Yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Aydın'da bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 84 yaşındaki Fatma Gelirli hayatını kaybetti.

'da E.Ü. idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.

Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

