Aydın'da feci kaza: Yaşlı kadın yaşamını yitirdi
Aydın'da bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 84 yaşındaki Fatma Gelirli hayatını kaybetti.
Aydın'da E.Ü. idaresindeki otomobil, Aydın-Denizli Otoyolu Nazilli gişeleri yakınında bariyerlere çarptı.
Araçtaki Fatma Gelirli (84), ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
