Aydın'da feci olay: 13 yaşındaki çocuk dövülerek öldürüldü

Aydın'da çıkan kavgada başına aldığı darbeler sonucu yaralanan 13 yaşındaki Ümit Atar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ın İncirliova ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bir anda büyüyen kavgada 13 yaşındaki Ümit Atar, kafasına yumruk ve sandalye darbesi aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı darbeler sonucunda ağır yaralanan çocuk, Aydın Kadın Doğum ve Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çocuk ani ölümü ailesini yasa boğarken, olayla ilgili S.T. ve E.T. isimli iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

