Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'da hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi T.S., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 2022 yılından bu yana firari olan T.S.'nin Zafer Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi sonrası sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyonla yakalanan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

