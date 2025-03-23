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Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalanıp tutuklandı.

Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda; "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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