Aydın'da firari hükümlü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda; "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 14 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D. isimli şüpheli yapılan fiziki takip sonucu Koçarlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.