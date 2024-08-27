Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Aydın'da meteorolojiden yapılan açıklamaya göre öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra il merkezi ile Germencik, Koçarlı, İncirliova, Karpuzlu, Çine, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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