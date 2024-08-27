Aydın’da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Aydın il merkezi ile Germencik, Koçarlı, İncirliova, Karpuzlu, Çine, Köşk, Yenipazar, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.