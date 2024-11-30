Aydın'da greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Ali Ekiz'in (68) kullandığı 09 Y 5049 plakalı motosiklet, Karaçal Mahallesi yolunda asfalt yenileme çalışması yapan İ.K. yönetimindeki greyderle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan Ekiz, kaldırıldığı Yenipazar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İ.K. gözaltına alındı.