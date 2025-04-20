Aydın'da güreş boğası can aldı!
Aydın'da güreş boğasının bakımını yapan Fevzi Göktaş, bu sırada boğanın saldırısına uğradı. Çok sayıda boynuz darbesiyle yaranan Göktaş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Aydın'da güreş boğasının bakımını yapan bir kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde İncirliova ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı.
Boğanın çok sayıda boynuz darbesi ile karşılaşan Göktaş, vücudunun çeşitli yerinden yaralandı.
Ailenin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Göktaş, ambulans ile Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Göktaş, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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