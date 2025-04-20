Aydın'da güreş boğası can aldı!

Aydın'da güreş boğasının bakımını yapan bir kişi, boğanın saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde İncirliova ilçesine bağlı Palamut Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, güreş boğasına bakmaya giden Fevzi Göktaş (29) henüz bilinmeyen bir nedenle boğanın saldırısına maruz kaldı.