Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Aydın’da hava sıcaklıkları yeni haftada mevsim normallerinde seyredecek. Hava sıcaklıklarının il genelinde 31 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu, bir havanın hakim olacağı Aydın’ın özellikle doğu kesimlerinde de yer yer sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Aydın’da 23 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 31 derece olacak. 24 Eylül Salı günü hava sıcaklığı en düşük 19, en yüksek 32 derece olacak. 25 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 33 derece olacak. 26 Eylül Perşembe günü ise hava sıcaklığı en düşük 18, en yüksek 34 derece olacak.